الان تتابع بعد اعتماد التقويم الجديد.. “التعليم” تعلن عودة الدراسة في رمضان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:
اعتمد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1441، وتنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.
ومن المقرر أن تعود الدراسة في رمضان لمدة 14 يوما، وتبدأ اجازة نهاية العام للطلاب يوم 19-10-1441، فيما تبدأ إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية 19-11-1441.
وتكون عودة الهيئة الإدارية والتعليمية، في جميع المراحل ما عدا المعلمين الممارسين للتعليم يوم 24-12-1441، على أن تكون عودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس 4-1-1441، وبداية العام الدراسي الجديد لعام 1442 يوم الاحد 11-1.
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