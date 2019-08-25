رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية يشيد بالخدمات المقدمة لحجاج بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الدكتور علي رضا حسين رشيديان، والوفد المرافق له.

وتم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيين، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.

ونوه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان بالخدمات المقدمة لحجاج بلاده، مقدما التهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.