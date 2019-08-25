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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم؛ رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.
ونوّه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان؛ إلى الخدمات المقدمة لحجاج بلاده، مقدمًا التهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 05:32 PM
قدّم التهنئة بنجاح موسم الحج وبحث الموضوعات المشتركة
استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم؛ رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.
ونوّه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان؛ إلى الخدمات المقدمة لحجاج بلاده، مقدمًا التهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.
، خلال لقائه "بنتن".. رئيس منظمة الحج الإيراني ينوه بجهود المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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