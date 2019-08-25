، وزير التجارة يستعرض دعم التبادل التجاري مع الرئيس الأفغاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاء بين الجانبين عُقِد في جدة

استقبل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني بمقر إقامته بجدة اليوم، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن الاجتماع تناول بحث أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أنه استمع من الرئيس إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الأفغانية من تطوير العديد من الأنظمة التجارية وتوفير الأمن والاستقرار للمشروعات الاستثمارية فيها.

وبيّن الدكتور "القصبي" أنه حسب التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سيقوم وفد بزيارة لأفغانستان خلال الأسبوعين القادمين يضم عدداً من الجهات الحكومية وممثلين عن مجلس الغرف للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والاطلاع على الإجراءات التي أنجزتها الحكومة الأفغانية في مجالات تسهيل الأعمال بما يحقق تعزير التبادل التجاري بين البلدين.