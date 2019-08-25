، "الشؤون الإسلامية" تخصص رابطًا للتسجيل بورشة كود بناء المساجد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق الأربعاء بالرياض.. لمدة يومين

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون المساجد، الراغبين في المشاركة بورشة عمل كود المساجد بالمملكة، إلى التسجيل عبر الرابط: http://bit.ly/2ZpAtCU ، والتي تنطلق الأربعاء المقبل وتستمر لمدة يومين بفندق الماريوت بالرياض، بمشاركة عدد من الوزراء وأمناء المناطق والأكاديميين والمختصين بعمارة المساجد بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتناقش الورشة خلال جلسات العمل ستة محاور رئيسة هي: التخطيط العمراني لبناء المسجد، والتصميم المعماري لبناء المسجد، الأحكام والأنظمة المتعلقة ببناء المسجد، تشغيل وصيانة المسجد، التقنيات المتعلقة ببناء المسجد، مكملات وكماليات بناء المسجد.

وتأتي هذه الورشة حرصاً من الوزارة على تطوير بيوت الله، وتهيئتها بالشكل الأمثل، لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين، وتطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد، كي تظهر في صورة تليق بقدسيتها، وتتناسب مع طموح المملكة غير المحدود في التطوير والتحسين وخدمة بيوت الله، إضافة إلى جعل مبانيها صديقة للبيئة موفرة للطاقة؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.