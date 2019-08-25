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عقد الدفاع المدني بالرياض اجتماعًا تحضيريًّا لحملة السلامة المزمع تنفيذها الأحد المقبل، في إطار الأعمال الوقائية المقرر تنفيذها هذا العام بمنطقة الرياض.
وترأس الاجتماع مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء سعد الراجح، وبحضور كافة ضباط المراكز الميدانية المشاركين في تنفيذ الحملة.
وتشمل الحملة: جميع المباني العالية بمدينة الرياض، ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء؛ للتأكد من توفّر متطلبات واشتراطات السلامة بها والحماية من الحرائق.
وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة، من خلال وجود مختصي السلامة في تلك المباني، إضافة إلى الكشف على المنشآت التجارية الموجودة في الأبراج التي تتنوع أنشطتها.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 04:54 PM
للتأكد من متطلبات الحماية من الحرائق
عقد الدفاع المدني بالرياض اجتماعًا تحضيريًّا لحملة السلامة المزمع تنفيذها الأحد المقبل، في إطار الأعمال الوقائية المقرر تنفيذها هذا العام بمنطقة الرياض.
وترأس الاجتماع مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء سعد الراجح، وبحضور كافة ضباط المراكز الميدانية المشاركين في تنفيذ الحملة.
وتشمل الحملة: جميع المباني العالية بمدينة الرياض، ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء؛ للتأكد من توفّر متطلبات واشتراطات السلامة بها والحماية من الحرائق.
وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة، من خلال وجود مختصي السلامة في تلك المباني، إضافة إلى الكشف على المنشآت التجارية الموجودة في الأبراج التي تتنوع أنشطتها.
، "الدفاع المدني" بالرياض يعقد اجتماعًا تحضيريًّا لحملة السلامة في المباني العالية ،
المصدر : الخليج 365
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