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يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس، في بطولة كأس العالم، التي ستُقام خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 1 سبتمبر في جمهورية البرازيل.
ويمثل المنتخب السعودي في رماية المسدس: الراميان عقيل عبد الهادي البدراني، وعطا الله نداء العنزي، وفي رماية البندقية: الراميان حسين غويلي الحربي، وعبد الرحمن سعد الجحيدلي.
ويرأس بعثة المنتخب مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الحرس الوطني، العميد محمد عبد الرحمن القحطاني، إلى جانب فرح سعيد الثقفي، إداري البعثة، والمدربَيْن: محمد إسماعيل، ولي سونج.
من جهة أخرى قال رئيس البعثة: إن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 04:43 PM
من 25 أغسطس حتى 1 سبتمبر
يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس، في بطولة كأس العالم، التي ستُقام خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 1 سبتمبر في جمهورية البرازيل.
ويمثل المنتخب السعودي في رماية المسدس: الراميان عقيل عبد الهادي البدراني، وعطا الله نداء العنزي، وفي رماية البندقية: الراميان حسين غويلي الحربي، وعبد الرحمن سعد الجحيدلي.
ويرأس بعثة المنتخب مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الحرس الوطني، العميد محمد عبد الرحمن القحطاني، إلى جانب فرح سعيد الثقفي، إداري البعثة، والمدربَيْن: محمد إسماعيل، ولي سونج.
من جهة أخرى قال رئيس البعثة: إن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.
، رماة الأخضر يشاركون ببطولة العالم في البرازيل ،
المصدر : الخليج 365
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