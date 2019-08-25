موقع نظام نور | رابط التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة Noor في كافة المناطق

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة لكافة الأطفال المستجدين في رياض الأطفال والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية، وذلك في 1460 مدرسة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك عبر نظام نور.

وقد أصدرت وزارة التعليم السعودية تعميم لكافة المديريات التعليمية، بالاستعداد الجيد والمبكر لتسجيل الأطفال المستجدين، والطلاب والطالبات المنقولين في العام الدراسي الجديد، وذلك حسب التقويم الجديد لوزارة التعليم السعودية، من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

كما نفت وزارة التعليم السعودية، كافة الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية، بخصوص تعطل نظام نور الإلكتروني، حيث أكدت الوزارة، أن الموقع يعمل بشكل جيد، كما إن التسجيل سوف يبدأ خلال الساعات المقبلة.

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كما أوضحت ندى السماعيل، المدير العام للطفولة المبكرة في السعودية، أنه سوف يتم إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى معلمات متخصصات، وذلك عقب إعادة تأهيل المدارس الحكومية.

رابط التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة Noor في كافة المناطق

وأتاح نظام نور الإلكتروني، التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة، من خلال الرابط التالي: من هنا، حيث يجب التأكد من صحة البيانات عند التسجيل، وخاصة الموقع الجغرافي.