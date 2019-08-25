حقيقة وفاة حمود العبيد الرشيد في السعودية اليوم

تناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد 25 اغسطس 2019 أنباء عن وفاة الأمير حمود العبيد الرشيد بعد صراع مع المرض.

وأشار مقربون إلى أن الصلاة على حمود العبيد الرشيد أن الصلاة على باذن الله غداً الاثنين بعد صلاة العصر ٢٥-١٢- ١٤٤٠ الموافق ٢٦ - ٨ - ٢٠١٩ في جامع الملك خالد (ام الحمام) و سيتم الدفن في مقبرة عرقة.

وأثار خبر وفاة حمود العبيد الرشيد اليوم حزنا عميقا لدى معارفه والمقربين منه في المملكة العربية السعودية، حيث غردوا عبر حسابتهم عن وفاته داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر لأهله وعائلته.

يذكر أن الأمير حمود العبيد العلي الرشيد الجعفري الشمري، ابن الأمير عبيد الرشيد الذي أسس مع أخيه عبد الله دولة شمر لأمارة آل رشيد في حائل والجزيرة العربية، ساند الأمير محمد العبدالله الرشيد في الحكم وكان ساعده الأيمن، والدته الأميرة عبطاء بنت هندي القويعي.