صور تاريخية للملك سعود خلال استقباله الرئيس الباكستاني ميرزا قبل أكثر من 60 عاماً

نشر الحساب الرسمي الذي يهتم بتوثيق أبرز اللحظات التاريخية المهمة للملك سعود -رحمه الله- على “تويتر”، صوراً تاريخية للملك سعود خلال استقباله الرئيس الباكستاني إسكندر ميرزا أثناء زيارته للمملكة عام 1956. وأظهرت الصور، الملك سعود وهو يتحدث إلى الرئيس الباكستاني في حضور رئيس الجيش الباكستاني الجنرال أيوب خان، وبعض مسؤولي البلدين.

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