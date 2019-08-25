بعد تسريب وثيقة الرواتب الفلكية.. هيئة الغذاء والدواء توضح.. وتكشف السلم الوظيفي الجديد لموظفيها

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تفاصيل السلم الوظيفي الجديد لموظفيها، والآلية التي اعتمدتها في إعداده؛ مبينة أن البيانات الوظيفية التي تمّ تداولها كانت بسبب خطأ تقني.

ووفقاً لـ”سبق” أكدت الهيئة أنه تمّ تطوير الهيكل التنظيمي والسلم الوظيفي ليستوعب المتغيرات والمستجدات كافة ويتناسب مع التحول الذي تشهده الهيئة و القطاعات الحكومية كافة؛ لرفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية.

وأوضحتْ الهيئة أنها قامت بدراسة عددٍ من الهياكل الإدارية والسلالم الوظيفية لمنظمات وجهات مشابهة لنشاطها والذي يميزه دمجه بين كوادر فنية علمية وكوادر إدارية، ثم قامت في ضوء تلك الدراسة بتطوير السلم الوظيفي السابق بمشاركة قطاعاتها الداخلية؛ ليتم اعتماده من مجلس الإدارة الذي يضم ممثلي عددٍ من الجهات الحكومية التي لها أيضاً خبرة سابقة في التحول لسلالم جديدة تتناسب مع المتغيرات الحالية في القطاع الحكومي، مؤكدةً أنَّ علميات التقييم والتطوير على السلم الوظيفي والهيكل الإداري هي عمليات مستمرة حتى بعد تطبيقها.

وحول البيانات الوظيفية والمالية والرواتب الفلكية التي تم تداولها أوضحتْ الهيئة أنَّ ظهور البيانات كان داخلياً، بسبب خطأ تقني تمّ العمل على تصحيحه فور حدوثه. مبينة أنها عُملت وفق الإجراءات الرسمية مع الجهات المعنية.