مجلس جامعة جازان يوافق على ابتعاث 153 معيدًا ومحاضرًا من الجنسين

وافق مجلس جامعة جازان، على تعيين ستة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة أستاذ مساعد، وابتعاث وتمديد بعثة لـ153 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة.
جاء ذلك خلال عقد مجلس جامعة جازان جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/1441هـ، صباح اليوم الأحد، برئاسة مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.
وأوضح أمين مجلس الجامعة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن «المجلس وافق على منح درجة الماجستير لـ15 طالباً وطالبة، واعتمد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان، وندب وإعارة عضو من أعضاء هيئة التدريس لجهة حكومية.
حضر الاجتماع، الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري.
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