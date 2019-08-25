«أحوال المدينة» تمد فترة استقبال المراجعين حتى الثامنة مساء

مدَّدت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة، مدة العمل لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الأوقات المناسبة لهم لإنجاز معاملاتهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إنّ مكتَبَي الأحوال المدنية (1 ، 2) يستقبلان المراجعين من الجنسين حتى الثامنة مساءً، حتى تاريخ 30 / 1 / 1441هـ، فيما تقدم الخدمة للرجال في مكتب الأحوال المدنية بينبع.

ويقدم المكتب جميع خِدْمات السجل المدني «إصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما وتسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار سجل الأسرة، كذلك تعديل المهن وغيرها من خِدْمات».

في شأنٍ آخر، بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية اليوم، استقبال المراجعات في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.

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وتأتي هذه الخدمة التي تستمر أسبوعين في إطار مبادرة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية «موجودين»، الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

يُذكر أنَّ الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.