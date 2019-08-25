وصول 400 ألف من ضيوف الرحمن إلى المدينة بعد أداء مناسك الحج

أعلنت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، أنَّ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس بلغ 401 ألف و200 حاج، وَفقًا للإحصائية اليومية لحركة قدوم الحجاج ومغادرتهم التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.
وبيَّنت اللجنة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنّه وَفْقًا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، فقد غادر 240 ألفًا و902 من الحجيج المدينةَ المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة أمس 160 ألفًا و276 حاجًا.
وفيما يتواصل قدوم ضيوف الرحمن من مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج، تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة نشاطها لمتابعة انسيابية مغادرة الحجاج والزائرين إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والمنافذ البرية، وسط إجراءات تنظيمية ميسّرة.
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