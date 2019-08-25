أمير الباحة لذوي 3 من شهداء الواجب: تضحيات أبنائكم مصدر فخر واعتزاز

نقل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لذوي شهداء الواجب الشهيد علي محمد علي آل سعد، والشهيد يحيى محمد متعب السويدي، والشهيد حسن صالح علي الحسني الذين استشهدوا وهم يدافعون عن وطنهم بالحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة ذوي شهداء الواجب، حيث أكّد أنّ ما يقوم به الجنود البواسل في مختلف مواقعهم هو واجب ديني ووطني في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة، مشيرًا إلى أنَّ تضحياتهم تُعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف لجميع أبناء هذا الوطن الغالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أنَّ القيادة الرشيدة وجميع أبناء هذا الوطن الغالي يقدّرون تلك البطولات والتضحيات في الذود عن تراب ومقدسات هذا الوطن، مؤكدًا أنّ الجميع سيقف صفًا واحدًا في وجه كل حاقد ومعتدٍ يحاول المساس بأمن هذا الوطن.

من جانبهم، عبَّر ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة وأمير المنطقة على تعازيهم ومواساتهم في مصابهم وعلى الاهتمام الدائم بأبناء الوطن في كل مكان، عادّين استشهاد أبنائهم في ميدان العز والكرامة شرفًا وفخرًا لهم.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية المكلف محمد بن مانع الدوسري ومدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.