خبير أرصاد: نسمة خريف معتدلة تلوح في الأفق

قال الخبير في مجال الأرصاد الجوية حسن عبد الله، اليوم الأحد: إنّ أولى النسمات المعتدلة لفصل الخريف تلوح في الأفق، وذلك مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخيرًا بعد صيف طويل وحار ومرهق، تلوح في الأفق أولى نسمات الخريف المعتدلة بداية شهر سبتمبر المقبل على بلاد الشام وشمال السعودية».

وأضاف: «تنظيم الغلاف الجوي بالخريطة المرفقة مثالي للفترة المقبلة خاصة مع تواجد هذه المنطقة القوية من الضغط الجوي المرتفع على القارة الأوروبية».

وكان عبد الله قد أوضح في وقتٍ سابق، أنّ درجات حرارة شديدة تسود على سطح مياه منطقة البحر المتوسط تقترب من 30 درجة مئوية وربما تتجاوزها في بعض الأجزاء لتزيد عن معدلاتها بحدود 2-3 درجات مئوية، واصفًا ذلك بـ«الرقم الكبير».

ويعود سبب هذا الارتفاع الشديد إلى موجات الحر الشديدة وواسعة النطاق التي تتأثر بها المنطقة منذ عدة أشهر.