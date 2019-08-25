وجَّه أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على حادثة وفاة طفل بحي إشبيليا بمدينة عرعر إثر عقره من أحد الكلاب الضالة ومعرفة الأسباب.
كما وجَّه أمين المنطقة الشمالية، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للأمانة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، برفع تقرير مفصل عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.
ودشن مغردون وسمًا تحت عنوان #كلاب_مسعورة_تقتل_طفلا_في_عرعر، أعربوا خلاله عن استيائهم من الواقعة، مطالبين الأمانة بالتحقيق وإيجاد حلول عاجلة للكلاب الضالة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه عاجل بالتحقيق في وفاة طفل عقره كلب ضال في عرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.