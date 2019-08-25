توجيه عاجل بالتحقيق في وفاة  طفل عقره كلب ضال في عرعر

وجَّه أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على حادثة وفاة طفل بحي إشبيليا بمدينة عرعر إثر عقره من أحد الكلاب الضالة ومعرفة الأسباب.

كما وجَّه أمين المنطقة الشمالية، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للأمانة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، برفع تقرير مفصل عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.

ودشن مغردون وسمًا تحت عنوان #كلاب_مسعورة_تقتل_طفلا_في_عرعر، أعربوا خلاله عن استيائهم من الواقعة، مطالبين الأمانة بالتحقيق وإيجاد حلول عاجلة للكلاب الضالة في المنطقة.