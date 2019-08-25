شرطة الرياض: القبض على وافدٍ تسلَّل لمجمعين تجاريين وارتكب جرائم سرقة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، القبض على وافدٍ تسلّل إلى مجمعين تجاريين للاتصالات واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية.

ونقلت «واس» عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة الرياض قوله: إنّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على مقيم، يحمل الجنسية المغربية، في العقد الخامس من العمر، وذلك بعد توفُّر الدلائل على تسلله إلى مجمعين تجاريين للاتصالات أحدهما بحي اليرموك شرق العاصمة الرياض، والآخر بحي الياسمين شمال العاصمة.

وأضاف المتحدث، أنّ المتهم استولى على مجموعةٍ كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية تُقدَّر قيمتها بـ360 ألف ريال. مشيرًا إلى أنّه تمّ التحفُّظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته.

وأشار إلى أنّه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بما نسب إليه؛ حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة .

وأكّد المتحدث حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشدِّدًا على أنَّ الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.