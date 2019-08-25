الفيصل يبحث الخطة المستقبلية للمياه الوطنية ويستقبل مدير تعليم جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً، جرى خلاله بحث واستعراض الخطة المستقبلية لشركة المياه الوطنية في القطاع الغربي والأعمال التي نفذتها خلال العامين الماضيين. قدّم رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي عرضاً عن إستراتيجية ومشاريع خدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة من عام 1440 حتى عام 1450 هـ، بما يتماشى مع الخطة العشرية للمنطقة، حيث جرى التطرق للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، ووصول نسبة المشاريع المتعثرة في كل من مكة المكرمة وجدة إلى 0%. وأوضح العرض أنه تم تحسين الأداء التشغيلي بجدة، حيث ارتفع متوسط ساعات الضخ هذا العام 1440هـ إلى 23 ساعة في اليوم، واستفاد منها 269 حياً من أصل 280 حياً. وتخلل الاجتماع عرض نتائج نجاح خطة موسم الحج للعام 1440هــ، حيث بلغ إجمالي الضخ إلى 41 مليون متر مكعب، ووصول كمية الإمداد والتوزيع اليومي إلى رقم قياسي بلغ مليون متر مكعب دون أي تأثير على إمدادات المياه في جدة والطائف، كما ارتفع معدل ساعات الضخ لأحياء مدينة مكة المكرمة إلى 22 ساعة هذا العام. خطة تعليم جدة استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، مدير عام التعليم بجدة المُعين حديثًا الدكتور سعد المسعودي. وهنأ الأمير خالد الفيصل، الدكتور المسعودي بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استمع إلى نبذة عن خطة التعليم بجدة، واستعداداتها للعام الدراسي الجديد. وأعرب مدير تعليم جدة عن شكره وتقديره للفيصل، مؤكدًا حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.



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