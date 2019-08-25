حج / وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية



مكة المكرمة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور على رضا حسين رشيديان والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.

ونوّه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان بالخدمات المقدمة لحجاج بلاده، مقدمًا التهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.

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16:48ت م

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