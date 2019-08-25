السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة



حائل 24 ذو الحجة 1440هالموافق 25 أغسطس 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي الشمري يرافقه مقاول مشروع نفق الحمراء ومقاول مشروع جسر تقاطع طريق الدائري مع شارع الملك فيصل .

وفي بداية اللقاء نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لكافة المشاريع الخدمية بكل مناطق المملكة ومنها منطقة حائل , معرباً سموه عن شكره للقيادة الحكيمة ولمعالي وزير النقل وللقائمين على مشاريع النقل بالمنطقة .

من جهته قدم المهندس الحميدي لسموه نبذة عن مشاريع الطرق بالمنطقة بشكل عام والمراحل المتبقية من مشروع نفق الحمراء وكذلك من مشروع جسر تقاطع طريق الدائري مع شارع الملك فيصل محدداً مواعيد انتهاء المشروعين ففي مشروع نفق الحمراء تعهد مقاول المشروع بانهاء العمل فيه خلال الأشهر الثلاثه القادمه فيما مدة تنفيذ جسر تقاطع الطريق الدائري مع شارع الملك فيصل 18 شهراً .

وفي ختام اللقاء حث أمير منطقة حائل القائمين على هذه المشاريع سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ مؤكداً أن لاتهاون في متابعة وإنجاز مشاريع المنطقة الخدمية التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

// انتهى //

16:17ت م

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