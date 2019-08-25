

القطيف 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

يعقد المجلس المحلي بمحافظة القطيف غدًا, جلسته الرابعة لدور الانعقاد الخامس للسنة الثامنة عشر، برئاسة المحافظ خالد بن عبد العزيز الصفيان.

وسيتم خلال الجلسة عرض المشاريع التنموية الجاري تنفيذها لكل من البلدية والمياه ومناقشة نسب إنجازها ومعالجة أسباب التأخير أو التعثر لبعضها، والأهداف العامة للقاء المقرر إقامته بين وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة والمطورين وملاك المخططات بالمحافظة.

وسيجري خلال الجلسة مناقشة فكرة وأهداف برنامج "رخصة الزواج السعيد"، وهو البرنامج الذي يسعى للحد من ارتفاع نسبة الطلاق بمحافظة القطيف، من خلال إلزام المقبلين على الزواج في حال إقراره بدورة تدريبية، وكذلك إلزام المتجهين للطلاق ببرنامج استشاري.

// انتهى //

15:54ت م

0127





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المجلس المحلي بمحافظة القطيف يعقد جلسته الرابعة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.