لوفانور: شباب الأهلي سيجد منافسة شرسة في دوري الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوقع لوفانور هنريكي، لاعب شباب الأهلي، أن يخوض فريقه منافسة شرسة مع عدة أندية في الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي، أبرزها العين والجزيرة.

وأكد اللاعب البرازيلي أن جميع الفرق تمتلك لاعبين رائعين، وهو ما يجعل المنافسة قوية في دوري الخليج العربي.



وأضاف: "المنافسة مع جميع الفرق حتى الآن غير متوقعة، لا يزال الوقت مبكراً، لكن بالنسبة لفريقي فهو يملك لاعبين رائعين قادرين على صناعة الفارق".

وكان شباب الأهلي دبي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بترتيب دوري الخليج العربي برصيد 53 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الشارقة الذي حقق اللقب، فيما جمع العين 46 نقطة في المركز الرابع، متقدما بنقطة على الجزيرة (الخامس).

"العين الرياضية" تستعرض تصريحات لوفانور في الفيديو التالي، عقب تعادل فريقه مع العين 2-2 في انطلاقة منافسات بطولة كأس الخليج العربي، التي يحمل شباب الأهلي لقبها.