سباق الرعاة بألمانيا.. تقليد شعبي عمره مئات السنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهِدت ألمانيا سباقاً بين رعاة الغنم، نُظِّم في بلدة ماركجرونينجن بولاية بادن فيرتمبيرج، غربي البلاد، في تقليد شعبي عمره مئات السنين.



وقامت الراعيات والرعاة من الشبان، السبت، بالتسابق في الجري وهم حفاة الأقدام، حوالي 300 متر فوق حقل جزت عيدانه.

وقال متحدث باسم منظمي السباق إن الحدث الغريب حضره جمهور كبير من المشاهدين، كما ذكر المنظمون أن السباق يخص مهنة الراعي الذي يجب أن يكون في وضع يمكّنه من إعادة نعجةٍ شاردة.

ويعدّ سباق الرعاة في ماركجرونينجن تراثاً عالمياً مسجلاً بقائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، وهو مذكور وثائقياً لأول مرة عام 1445.

وفاز كل من الثنائي صوفيا هاجنلوخر (15 عاماً)، ودومينيك فروشله (22 عاماً) خلال السباق، وهما المُتوّجان أيضاً في العام الماضي، وكوفئا بالحصول على شاة، ولقبيْ "ملك الرعاة" و"ملكة الرعاة".