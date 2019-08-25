ماكرون: دول G7 متفقة على رفض حيازة إيران السلاح النووي

2019-08-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

جددت الدول السبع الصناعية الكبرى G7 اتفاقها على رفض امتلاك إيران أية أسلحة نووية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الدول السبع متفقة على رفض امتلاك إيران للأسلحة النووية نافياً الحصول على تفويض من مجموعة الـ7 بشأن التحدث مع إيران.

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من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يناقش توجيه رسالة مشتركة إلى إيران في اجتماع قمة الـ7.

وأكد ترامب في ذات الوقت دعمه لتواصل كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الياباني مع إيران.

يُذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع (المعروفة أيضاً باسم مجموعة السبع أو G7) هو اجتماع وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وقد شكلت في عام 1976، عندما انضمت كندا إلى مجموعة من ست دول: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وزراء المالية في هذه البلدان يجتمعون عدة مرات في العام لمناقشة السياسات الاقتصادية.