شكرا لقرائتكم أتربة مُثارة وأمطار رعدية على المدينة حتى الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-25 أتربة مُثارة وأمطار رعدية على المدينة حتى الثامنة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية, وأتربة مُثارة, يُصاحبها تأثيرات تتمثل بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, ومحافظة العلا, ومحافظة وادي الفرع, ومحافظة بدر, ومحافظة العيص, والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.









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