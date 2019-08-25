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2019-08-25 دارة الملك عبدالعزيز تطور مناهج جديدة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت دارة الملك عبدالعزيز أنها قامت بتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية التي سيتم البدء في تدريسها اعتباراً من العام الحالي. Advertisements ونشرة الدارة صورة من منهج الدراسات الجديد وعلقت عليها بالقول: البدء في تدريس المناهج الجديدة بتصميم ومحتوى جديد كلياً للدراسات الاجتماعية لهذا العام الدراسي في التعليم العام والتي قامت دارة الملك عبدالعزيز بإعدادها وتنفيذها بتكليف من وزارة التعليم.









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