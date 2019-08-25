شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة القوات السعودية.. انطلاق تمرين «الأسد المتأهب» في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

انطلقت اليوم (الأحد) في المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2019» بمشاركة القوات المسلحة السعودية، وعدد كبير من القوات العربية الشقيقة والصديقة، ويستمر حتى السادس من شهر محرم القادم.

ويأتي التمرين ضمن التمارين المختلطة والمسنودة التي تنفذها القوات المسلحة السعودية بمشاركة القوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح قائد القوات المشاركة في التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني، أن القوات المسلحة السعودية تشارك في هذا التمرين بمختلف أفرعها (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي)، حيث تشارك بقوات على الأرض وضباط مشاركين في هيئة السيطرة العليا وقوة الواجب المشتركة للتمرين.

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ونوه العميد القحطاني بأنه تكمن أهمية التمرين كونه الأكبر في المنطقة، إذ يعد من أهم التمارين الحديثة والمنفذة بطرق تتيح للجيوش اختبار قدراتهم على الأرض، لمواجهة التحديات وفق أحدث المعايير.

وأضاف «التمرين يهدف إلى تحقيق أهداف عديدة من أهمها تطوير قدرة المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية ونظيراتها من القوات المشاركة والانتشار والرد السريع, وتدريب هيئة الركن على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة».

وأشار العميد القحطاني إلى أنه "سيتم تنفيذ العمليات في ظل الحروب التقليدية وغير التقليدية، والتدريب على عمليات أمن الحدود البري والبحري، واستعادة الأفراد، وتشمل عمليات البحث والإنقاذ داخل أرض العدو، وتحقيق التكامل في العمليات المشتركة بين القوات الجوية والقوات الأرضية، والتدريب على تنفيذ عمليات القوات الخاصة، والتدريب على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدن، والتدريب والتخطيط للتصدي للهجوم الإلكتروني (السايبر)، والتدريب على الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، والتدريب على سرعة النقل الإستراتيجي لمنظومات الدفاع الجوي داخل مسرح العمليات، والتدريب على الدفاع ضد الطائرة من دون طيار.

وقدم العميد القحطاني باسمه وزملائه المشاركين بالتمرين، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونائب وزير الدفاع، على الدعم والاهتمام الكبيرين، وحرصهم على تطوير ودعم قدرات القوات المسلحة السعودية، وتسخير كافة الإمكانات للمشاركة الفعالة في مختلف المجالات.

وكانت القوات المسلحة السعودية المشاركة في تمرين «الأسد المتأهب» قد وصلت إلى الأردن في وقت سابق، وكان في استقبالهم لدى وصولهم الملحق العسكري بسفارة المملكة في عَمّان العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان، الذي أكد أن التمرين يهدف لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال العمليات العسكرية، وحث المشاركين على بذل الجهد والاستفادة من مثل هذه التمارين.