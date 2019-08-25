شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية أفغانستان ويقيم مأدبة غداء تكريماً له والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة اليوم (الأحد)، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

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ورحب خادم الحرمين الشريفين برئيس جمهورية أفغانستان ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس الأفغاني.

حضر الاستقبال والمأدبة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء.