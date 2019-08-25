، سعوديون: تحمّل الدولة للقيمة المضافة رفع نسبة تملك المساكن ،

محمد بن مسعود - الدمام - مواطنون أكدوا أن وزارة الإسكان تسير في الاتجاه الصحيح

أكد مواطنون ومستفيدون من خدمات وزارة الإسكان أنهم استفادوا من مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، مشيرين إلى أن المبادرة ساهمت في تقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب، وخفضت نسبة كبيرة من عدد غير المتملكين للمساكن، ودفعت فئة أخرى إلى الاستفادة من منتجات وخدمات الوزارة بعد أن ترددوا عقب اعتماد سياسة القيمة المضافة في السعودية.

ويعزز هذه الحقيقة المعلومة التي أعلنتها زارة "الإسكان" والتي تشير إلى أنها أصدرت نحو 52,216 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لعدد من المواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر مايو الماضي 2019.

وقال المواطن محمد بن ساعد إنه يعتزم التقدم للحصول على أحد منتجات الوزارة في القريب العاجل؛ لكونه يسكن في شقة بنظام الإيجار، مؤكدا أن تحمل الدولة للقيمة المضافة سيخفض العبء على المواطن في تحمل تكاليف تملك منزل من الوزارة. وأردف: "خطوات الوزارة حتى الآن تسير بالشكل الصحيح".

ورأى أن هذه الخطوة ستوفر عليه مبلغاً من المال، مطالباً باستمرارها؛ لكونها ستسهم في زيادة توفير المساكن للمواطنين.

وبدوره، قال المهندس فارس الغيثان، إنه قضى حياته متنقلاً في عدة منازل بسبب غلاء أسعار الشقق، وحان الوقت كي يستقر هو وأسرته في منزل خاص بهم، موضحاً أنه قطع شوطاً كبيراً في التقدم لوزارة الإسكان للحصول على مسكن، وبالطبع سيكون من حسن حظه أن يستفيد من هذه المكرمة التي قدمتها الدولة للمواطنين المحتاجين إلى الدعم، والذين يستحقون إزالة بعض العبء عنهم حتى يتملكوا منازل العمر.

أما المواطن خالد القحطاني، فأوضح أنه أحد المستفيدين حالياً من وزارة الإسكان؛ إذ تمكّن من الحصول على شقّة "دبلوكس" مساحتها 240 متراً مربعاً بنظام التملّك قبل أشهر قليلة، وسيكون نظام الأقساط فيها على 20 عاماً، واصفاً قرار الدولة بتحمّل القيمة المضافة عن المواطنين بأنه يعتبر من القرارات الممتازة. وقال: "مبادرة الوزارة في الوقت الحالي جيّدة، وممتازة، وتغني عن الانتظار لسنوات عدّة ما بين شقق الإيجار، وإضاعة سنين العمر والمال دون كسب أي منزل بنظام التمليك".

من جهته، ذكر المواطن علي عسيري، أنه أحد المستفيدين أيضاً من منتجات وزارة الإسكان، واستطاع الحصول على فيلا بعد التقدّم على بوابة الوزارة الإلكترونية، واستيفاء الشروط. وقال: "امتلكت منزلاً بمساحة 500 متر مربع، ونظام الأقساط فيه على مدى 22 عاماً بقسط شهري مناسب"، مشيراً إلى أنه كان يقطن في شقة بإيجار شهري لا يقلّ عن 2500 ريال، لكن لا تخدم الاحتياج، إضافة إلى أن عائلته كبيرة، أما الآن فمنزله يسعه وعائلته جميعاً.

وعن توجه الدولة بتحمل القيمة المضافة للمسكن الأول، رأى "عسيري" أنها خدمت شريحة كبيرة من المواطنين الذين لديهم التزامات مالية عديدة، وهو ما كان يمنعهم من التقدّم إلى الوزارة للحصول على سكن.

Advertisements