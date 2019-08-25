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لَقِيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم، ظهر اليوم، بينهم رجل أمن في حادث تصادم سيارتين على طريق جرب باتجاه الجعبة.
وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي صالح الزهراني: إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تَلَقّت بلاغًا في تمام الساعة 12:43 ظهر اليوم، عن حادث تصادم بين سيارتي "وانيت"، على طريق جرب بتجاه الجعبة.
وأوضح "الزهراني" أنه تم توجيه أربعة فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة يحيى صالح السياسي للموقع، وتَبَيّن لها وجود أربع إصابات منها ثلاث حالات وفاة، وإصابة خطيرة تم التعامل معها من قِبَل الفرقة الإسعافية؛ حيث تم نقلها لمستشفى العقيق.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 03:22 PM
باشرته 4 فِرَق إسعافية.. وإصابة خطيرة نُقلت للمسشفىمصرع 3 أشخاص في حادث سير بالباحة
لَقِيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم، ظهر اليوم، بينهم رجل أمن في حادث تصادم سيارتين على طريق جرب باتجاه الجعبة.
وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي صالح الزهراني: إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تَلَقّت بلاغًا في تمام الساعة 12:43 ظهر اليوم، عن حادث تصادم بين سيارتي "وانيت"، على طريق جرب بتجاه الجعبة.
وأوضح "الزهراني" أنه تم توجيه أربعة فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة يحيى صالح السياسي للموقع، وتَبَيّن لها وجود أربع إصابات منها ثلاث حالات وفاة، وإصابة خطيرة تم التعامل معها من قِبَل الفرقة الإسعافية؛ حيث تم نقلها لمستشفى العقيق.
، مصرع 3 أشخاص في حادث سير بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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