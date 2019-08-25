، "أوشان" تغادر قناة "الجزيرة".. فهل تكشف السر؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: هذا جوابي لكل من سأل عن الأسباب

أعلنت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، اليوم الأحد، مغادرتها قناة "الجزيرة" القطرية في الدوحة، دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار المغادرة بعد 5 سنوات من العمل بالقناة القطرية.

وحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي ألمحت المذيعة الجزائرية إلى أنها ستتحدث عن أسباب مغادرتها للقناة القطرية في المرحلة المقبلة.

وقالت "أوشان" في تغريدة عبر "تويتر": "بعد نحو 5 سنوات أغادر قناة "الجزيرة".. لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث، أقله في هذه المرحلة.. فقط أودّ أن أقول ختاماً إن الحياة تحدث عندما نختار".

وحسينة أوشان من مواليد عنابة في الشرق الجزائري، ودرست في جامعة عنابة. عملت في تلفزيون الجزائر، ثم انتقلت للعمل في قناة "العربية" كمذيعة أخبار ومقدمة لبرنامج "من العراق" عام 2007، وفي عام 2012 انضمت حسينة إلى قناة "سكاي نيوز عربية" كمذيعة أخبار ومقدمة للبرامج، ثم إلى قناة "الجزيرة" عام 2014.