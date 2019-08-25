- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عقد مجلس جامعة جازان، صباح اليوم الأحد، جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، برئاسة مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وبحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.
وأوضح أمين مجلس الجامعة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات؛ منها الموافقة على تعيين ستة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة أستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة لعدد 153 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتيْ الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لعدد 15 طالبًا وطالبة، واعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان، وندب وإعارة عضو من أعضاء هيئة التدريس لجهة حكومية.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 03:13 PM
في أولى جلسات مجلسها للعام الجامعي الجديد وبرئاسة القحطانيجامعة جازان تبتعث 153 معيدًا ومحاضرًا وتعتمد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار
عقد مجلس جامعة جازان، صباح اليوم الأحد، جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، برئاسة مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وبحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.
وأوضح أمين مجلس الجامعة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات؛ منها الموافقة على تعيين ستة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة أستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة لعدد 153 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتيْ الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لعدد 15 طالبًا وطالبة، واعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان، وندب وإعارة عضو من أعضاء هيئة التدريس لجهة حكومية.
، جامعة جازان تبتعث 153 معيدًا ومحاضرًا وتعتمد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جازان تبتعث 153 معيدًا ومحاضرًا وتعتمد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.