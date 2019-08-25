محمد بن مسعود - الدمام - "أشرف غني" أبدى سعادته بزيارة المملكة ولقائه مع الملك سلمان استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية. ورحّب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- به وبمرافقيه في المملكة؛ فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريمًا للرئيس الأفغاني. حضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وخالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء. Advertisements

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 03:09 PM "أشرف غني" أبدى سعادته بزيارة المملكة ولقائه مع الملك سلمان قصر السلام.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأفغاني ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له قصر السلام.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأفغاني ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية. ورحّب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- به وبمرافقيه في المملكة؛ فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريمًا للرئيس الأفغاني. حضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وخالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء. الكلمات المفتاحية

، قصر السلام.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأفغاني ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه