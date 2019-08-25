excloosiv التعليم تنفي وتوضح حقيقة تعطل نظام نور إلكترونيي عن العمل وتؤكد أنتظام العمل بالنظام بشكل...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام لجميع أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية، والذي ازداد البحث علية خلال الساعات القليلة الماضية على محركات البحث المختلفة، وهو بداية التسجيل في نظام نور لمرحلة رياض الأطفال للعام الجديد 1441 هجري، ويسعدنا أن نقدم لكم كل المعلومات حول هذا الموضوع الهام، ونتمنى التوفيق وأن ينال المقال على إعجابكم.

بدأت اليوم عملية التسجيل في نظام نور من خلال الموقع الرسمي لنظام نور، الذي يتيح لولي الأمر التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام المقبل، ويعتبر نظام نور من أهم البرامج التي أقامتها المملكة في السنوات القليلة الماضية.

وزارة التعليم توضح حقيقة تعطل نظام نور

نفت وزارة التعليم السعودية كل ما يتردد حول وجود عطل فني، أدى إلي توقف نظام نور الإلكتروني عن العمل، واستقبال طلبات التسجيل لرياض الأطفال والطلاب والطالبات، وقالت الوزارة أن الموقع يعمل بشكل طبيعي وفقاً للإجراءات المحددة.

ماهو نظام نور الإلكتروني

نظام نور يعتبر من أهم البرامج التي دشنتها المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضيةـ، فهو نظام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وهو نظام يسعى إلي تحقيق هدف تربوي لصالح الطلاب في كل المراحل التعليمية المختلفة، وهو يسهل عملية التواصل مع أولياء الأمور وقت إعلان النتائج.

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رابط نظام نور للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال

بدأت عملية التسجيل في نظام نور، من خلال هذا الرابط (من هنا)، الذي يتيح لولي الأمر التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام المقبل، من خلال الموقع الرسمي للنظام أعلاة، ويتم التسجيل من خلال السجل المدني.

نظام التسجيل في نور للصف الأول الابتدائي

يوفر نظام نور المركزي إمكانية تسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي، بشكل أليكتروني من خلال نظام آلي متكامل، حيث يتمكن موظفي الإدارات الاختبارات والقبول في إدارة التربية والتعليم، وأولياء الأمور في التسجيل للطلاب بكل بساطة وسهولة من خلال النظام.

ما هي أهداف نظام نور الإلكتروني

من أهم أهداف نظام نور هو تأسيس نظام معلوماتي شامل للعملية التعليمية، ويعتمد على أحدث ما توصلت أليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الإدارة التعليمية التربوية التكنولوجية، ويعمل على تغطية جميع مدارس المملكة التي تقع تحت أشراف وزارة التربية والتعليم .

ما هي الفئات المستهدفة التي يوفرها نظام نور لها الخدمات الإلكترونية

يوفر نظام نور الخدمات الإلكترونية للطالب.

يوفر نظام نور الخدمات الإلكترونية للمعلم.

يوفر نظام نور الخدمات الإلكترونية لولي الأمر.

يوفر نظام نور الخدمات الإلكترونية لمدير المدرسة.

يوفر نظام نور الخدمات الإلكترونية لصانع القرار.

أهمية نظام نور لتسجيل الطلاب إلكترونياً بالمدرس

تتحكم المعلومات وإعدادات التسجيل ألتي يقوم مدير الاختبارات والقبول بعملية القبول للتسجيل، ليقوم أولياء الأمور ومديرو المدارس بإرسال طلبات التسجيل للطلاب إلكترونياً، إلي المدرس الابتدائية المختلفة التي يتم تفعيل التسجيل بها، سواء المطبقة للنظام العام أو تحفيظ القرآن الكريم، ليقوم مديرو المدارس بقبول أو رفض الطلبات.

وفي نهاية المقال نتمنى متابعينا من خلال موقعنا، أن نكون وفقنا في تقديم معلومة صحيحة، تلبي رغبات أحبائنا ومتابعينا داخل المملكة وبالتوفيق للجميع.