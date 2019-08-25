السعودية اليوم / "الأرصاد".. أتربة مُثارة وأمطار رعدية على المدينة المنورة وعدد من محافظاتها



المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية, وأتربة مُثارة, يُصاحبها تأثيرات تتمثل بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, ومحافظة العلا, ومحافظة وادي الفرع, ومحافظة بدر, ومحافظة العيص, والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.

//انتهى//

15:33ت م

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