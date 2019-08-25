السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم يناقش المشروعات ونسب التقدم في تطبيق خطة الديوان الاستراتيجية 2020



الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

عقدت اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم وتطويره 2020، اليوم الأحد 24-12-1440هـ اجتماعها الثالث، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ومنها: قياس الرضا لمنسوبي الديوان، وأبرز النتائج المتحصلة من الحملات الإعلامية التوعوية للديوان، وسبل تطويرها وتحسينها حتى تحقق الهدف منها في إيصال المعلومة ورفع الوعي القضائي والحقوقي لدى عموم المستفيدين، إلى جانب تعزيز العوامل المساهمة في إنجاح الرسالة الإعلامية للديوان بكافة أشكالها وأنواعها.

كما تطرق الاجتماع إلى المبادرة المطروحة من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية المتمثلة في تدوير وتبادل الخبرات بين الموظفين، مما يساهم في رفع الأداء الوظيفي، وإكسابهم خبرات جديدة بناءً على المعطيات والمتغيرات التي تتطلب التطوير المستمر.

كما ناقش المجتمعون التقرير النصف سنوي لمشروعات ديوان المظالم، وما تم إنجازه منها، ومعالجة جوانب التعثر والقصور، وإبداء المقترحات والأفكار التي تساعد في إتمامها، ومعرفة مدى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للديوان 2020، من خلال المؤشرات والرسوم البيانية التي يوفرها "نظام مسار الإلكتروني" ويوضح وبشكل دقيق نسب الإنجاز المتحققة من الأعمال، وما وصلت إليه عموم الإدارات في تحقيق المبادرات المعتمدة، ومدى تحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة الاستراتيجية، وتلافي المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات، إلى جانب ذلك تم استعراض مبادرة إدارة التغيير الاحترافي، وما سوف تقدمه من أهداف تصب في مصلحة تطوير العمل، بالإضافة إلى مناقشة مهام الطاقم النسائي وأدواره، وتمكين عمل المرأة في الديوان بالتطوير والتدريب، وتحفيز المبادرات النوعية التي يقدمها العنصر النسائي، لتكون مساهمًا فاعلاً في الخطة الاستراتيجية للديوان 2020.

الجدير بالذكر أن اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 وتطويره برئاسة معالي الرئيس؛ تتولى الإشراف على إعداد خطط الديوان الاستراتيجية والخطط التنفيذية لها، إلى جانب إعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وإعداد آلية تقييم الأداء المؤسسي للديوان، وتصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان، ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية ديوان المظالم 2020 ومتابعتها وتقويمها، واعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع الجديدة، وإعادة النظر فيها بعد الاطلاع على مستوى الإنجاز والنتائج، سعياً لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

15:32ت م

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الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسعقدت اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم وتطويره 2020، اليوم الأحد 24-12-1440هـ اجتماعها الثالث، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور أعضاء اللجنة.وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ومنها: قياس الرضا لمنسوبي الديوان، وأبرز النتائج المتحصلة من الحملات الإعلامية التوعوية للديوان، وسبل تطويرها وتحسينها حتى تحقق الهدف منها في إيصال المعلومة ورفع الوعي القضائي والحقوقي لدى عموم المستفيدين، إلى جانب تعزيز العوامل المساهمة في إنجاح الرسالة الإعلامية للديوان بكافة أشكالها وأنواعها.كما تطرق الاجتماع إلى المبادرة المطروحة من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية المتمثلة في تدوير وتبادل الخبرات بين الموظفين، مما يساهم في رفع الأداء الوظيفي، وإكسابهم خبرات جديدة بناءً على المعطيات والمتغيرات التي تتطلب التطوير المستمر.كما ناقش المجتمعون التقرير النصف سنوي لمشروعات ديوان المظالم، وما تم إنجازه منها، ومعالجة جوانب التعثر والقصور، وإبداء المقترحات والأفكار التي تساعد في إتمامها، ومعرفة مدى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للديوان 2020، من خلال المؤشرات والرسوم البيانية التي يوفرها "نظام مسار الإلكتروني" ويوضح وبشكل دقيق نسب الإنجاز المتحققة من الأعمال، وما وصلت إليه عموم الإدارات في تحقيق المبادرات المعتمدة، ومدى تحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة الاستراتيجية، وتلافي المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات، إلى جانب ذلك تم استعراض مبادرة إدارة التغيير الاحترافي، وما سوف تقدمه من أهداف تصب في مصلحة تطوير العمل، بالإضافة إلى مناقشة مهام الطاقم النسائي وأدواره، وتمكين عمل المرأة في الديوان بالتطوير والتدريب، وتحفيز المبادرات النوعية التي يقدمها العنصر النسائي، لتكون مساهمًا فاعلاً في الخطة الاستراتيجية للديوان 2020.الجدير بالذكر أن اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 وتطويره برئاسة معالي الرئيس؛ تتولى الإشراف على إعداد خطط الديوان الاستراتيجية والخطط التنفيذية لها، إلى جانب إعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وإعداد آلية تقييم الأداء المؤسسي للديوان، وتصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان، ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية ديوان المظالم 2020 ومتابعتها وتقويمها، واعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع الجديدة، وإعادة النظر فيها بعد الاطلاع على مستوى الإنجاز والنتائج، سعياً لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهم الله- في الرقي بمرفق القضاء الإداري، وتقديم كل ما من شأنه خدمة وتطوير العدالة بالوسائل التقنية الحديثة، لإنجاز أعماله بأيسر الطرق الموفرة للوقت والجهد.// انتهى //15:32ت م0116

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