السعودية اليوم / مجلس جامعة جازان يعقد جلسته الأولى للعام الجامعي الحالي



جيزان 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

عقد مجلس جامعة جازان اليوم , جلسته الأولى للعام الجامعي 1440 / 1441هـ ، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, وبحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة.

وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس بحث جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ عددًا من القرارات منها الموافقة على تعيين 6 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة أستاذ مساعد , والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة 153 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة , ومنح درجة الماجستير لـ 15 طالباً وطالبة.

وبين أن المجلس اعتمد خلال جلسة اليوم اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان , وندب وإعارة عضو من أعضاء هيئة التدريس لجهة حكومية إضافة لعدد القرارات ذات العلاقة بعمل الجامعة.

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15:17ت م

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