السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يلتقي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل



الدمام 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ووكلاء الجامعة، وعمداء العمادات والكليات.

وفي مستهل اللقاء أكد سموه أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية القيادة، حاثاً الجامعات والكليات على التنافس لتحقيق التميز والريادة سواءً في التخصصات المقدمة أو في جانب إثراء المكتبة بالأبحاث والدراسات، مشيداً بما حققته الجامعة من منجزات على صعيد تهيئة البيئة التعليمية وافتتاح عدد من المباني والتخصصات، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تعزيز دور الجامعة في المجتمع عبر المبادرات والدراسات التي تسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة.

وأكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ضرورة إتاحة المجال لطلبة الجامعة للإسهام بقدراتهم وطاقاتهم في ذلك، متمنياً للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته عبر الدكتور الربيش، باسمه واسم منسوبي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على الكلمات التحفيزية والتوجيهات الكريمة التي تفضلا بها، مؤكداً أن حرص ومتابعة سموهما أسهمت في تحقيق الجامعة العديد من المنجزات في شتى المجالات.

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15:15ت م

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