السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة يستقبل مدير السعودية اليوم التعليم بجدة



جدة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة بجدة ، مدير عام التعليم بجدة المُعين حديثًا الدكتور سعد المسعودي.

وهنأ سمو الأمير خالد الفيصل ، الدكتور المسعودي بمناسبة تعيينه ، سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه ، كما استمع سموه إلى نبذة عن خطة التعليم بجدة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.

من جهته أعرب مدير تعليم جدة عن شكره وتقديره لسموه ، مؤكدًا حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.

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15:14ت م

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