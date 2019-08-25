السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلع على التقرير السنوي لشركة الاتصالات السعودية



نجران 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على التقرير السنوي لشركة الاتصالات السعودي بالمنطقة، الذي قدمه مدير الشركة بالمنطقة، سعد بن صالح بني هميم.

كما اطلع سموه على استراتيجيات الشركة لتطوير الشبكة بالمنطقة ودعمها لزيادة اتساعها، عبر جملة من المشاريع بلغت تكلفتها ٤٠ مليون ريال.

وقدم مدير الاتصالات بالمنطقة خلال اللقاء إيجازًا عن خطة الطوارئ للشركة، عند وقوع أي ظرف، كالمتغيرات الناشئة عن الحالات المناخية والطبيعية.

// انتهى //

15:13ت م

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