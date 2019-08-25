السعودية اليوم / مدير خدمات مياه جازان يرأس الاجتماع الدوري لمديري فروع المحافظات



جيزان 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

رأس مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر اليوم , الاجتماع الدوري لمديري فروع خدمات المياه بمحافظات المنطقة والمقاول المنفذ لمشروع تشغيل وصيانة مشاريع مياه مدن وقرى منطقة جازان "العقد الشمالي" , بحضور مدير التشغيل والصيانة بالإدارة المهندس باسم بن حسن الأمير, وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة بحي السويس في مدينة جيزان.

وجرى خلال الاجتماع بحث جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال , ومنها استعراض ومتابعة خطة سير العمل وأعمال التشغيل والصيانة بالمشروع "العقد الشمالي" لصيانة وتشغيل المياه , الذي بدء في تنفيذه مع نهاية الشهر يونيو الماضي بقيمة إجمالية تبلغ "81,865,679" ريالًا , ليخدم كل من محافظات "صبيا وضمد وبيش والدرب والدائر بني مالك والريث وفيفا والعيدابي" بما يسهم في رفع مستوى خدمات المياه المقدمة لسكان القطاع الشمالي وإيصال المياه لجميع الأهالي والمقيمين بتلك المحافظات بعد اكتمال تنفيذ المشروع الذي سيتم إنجازه " 36" شهراً.

كما جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

// انتهى //

15:05ت م

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