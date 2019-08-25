السعودية اليوم / إدارة التسوية الودية بعمل الخبر تنهي 134 دعوى خلال الأسبوع الماضي



الخبر 24 24 ذو الحجة1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

أنهت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، خلال الأسبوع الماضي، ١٣٤ دعوى، تمكنت خلالها من استرداد حقوق مالية بلغت أكثر من 5.7 ملايين ريال .

وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي، حرص إدارة التسوية الودية وإدارة المكتب على إنهاء جميع قضايا العمالة في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن المحققين استطاعوا إنهاء الدعاوى المقدمة من العمالة بالصلح والتراضي من كلا الطرفين.

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14:56ت م

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