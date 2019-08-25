السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يلتقي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل



الدمام 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ووكلاء الجامعة، وعمداء العمادات والكليات.

ونوه سموه بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن القيادة, مبيناً أن الدور المأمول من الجامعات لا يقتصر على مواكبة متطلبات سوق العمل فحسب، بل يمتد ليصل للتأثير على المجتمع واستشراف المستقبل وتقديم الحلول لمختلف مشكلات المجتمع، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق ما لم تهتم الجامعات بالتخصصات التي تسهم إسهاماً فاعلاً في ذلك، ومنها تخصصات الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال وغيرها .

وأشار الأمير سعود بن نايف إلى أن إطلاق الجامعة لمثل هذه البرامج سيسهم في تخريج كوادر وطنية تسهم بمشيئة الله في تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم وتمكين المرأة لتحقق الريادة والتميز في مختلف المجالات، مشيداً بخطوة الجامعة بتعيين الدكتورة ابتسام المثال عميدةً لعمادة الموارد البشرية، متمنياً للجامعة ومنسوبيها عاماً دراسياً مليئاً بالإبداع والتميز.

من جانبه أفاد الدكتور الربيش أن الجامعة بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين, ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية ستبدأ مع مطلع هذا العام الدراسي في الاستفادة من عدد من المرافق التعليمية الحديثة منها مبنى كلية الصيدلة والهندسة والتربية للبنات، ومبنى كلية المجتمع للرجال، حيث عملت الجامعة على تجهيزها بما يلزم من وسائل تعليمية ومعامل.

وبين أن الجامعة أطلقت برنامج الذكاء الصناعي للبنات، في كلية علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، وتخصص هندسة الحاسب الآلي للفتيات، وتخصص هندسة البيئة للفتيات، وذلك ضمن خطط الجامعة لإتاحة التخصصات المتنوعة لجميع الفئات، لافتاً النظر إلى أن العنصر النسائي أثبت نجاحه وكفاءته، فالسيدات يستحوذن على مناصب متنوعة في الجامعة، سواءً في المجلس العلمي أو مجلس الجامعة.

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14:53ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.