السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تخصص رابطاً للتسجيل بورشة عمل متخصصة في كود بناء المساجد



الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون المساجد الراغبين في المشاركة بورشة عمل كود المساجد بالمملكة التسجيل عبر الرابط:http://bit.ly/2ZpAtCU التي تنطلق الأربعاء القادم 27 / 12 / 1440هـ وتستمر يومين في فندق الماريوت بالرياض، بمشاركة عدد من الوزراء وأمناء المناطق والأكاديميين والمختصين بعمارة المساجد بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتناقش الورشة خلال جلسات العمل ستة محاور رئيسية هي (التخطيط العمراني لبناء المسجد، والتصميم المعماري لبناء المسجد، الأحكام والأنظمة المتعلقة ببناء المسجد، تشغيل وصيانة المسجد، التقنيات المتعلقة ببناء المسجد، مكملات وكماليات بناء المسجد).

وتأتي هذه الورشة حرصاً من الوزارة على تطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين، وتطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد كي تظهر في صورة تليق بقدسيتها وتتناسب مع طموح المملكة غير المحدود في التطوير والتحسين وخدمة بيوت الله، إضافة إلى جعل مبانيها صديقة للبيئة موفرة للطاقة، تحقيقاً لتطلعات القيادة.

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14:37ت م

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