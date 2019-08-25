بـ10 خطوات.. التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام نور

2019-08-25

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

بدأ نظام نور اليوم استقبال طلبات التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للطلاب المستجدين والمنقولين في 1460 مدرسة.

ويتيح نظام نور العديد من الخدمات والصلاحيات لكل من رئيس قسم رياض الأطفال، مدير إدارة التقويم والقبول، ولي الأمر، قائد الروضة.

“متابعات الخليج 365” تستعرض فيما يلي بالخطوات طريقة تسجيل ولي الأمر لطالب جديد في مرحلة الطفولة المبكرة.

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الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام نور عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار رابط التسجيل لولي الأمر

إدخال سجل ولي الأمر

ادخل اسم المستخدم المقترح.

اختيار ( تسجيل طالب جديد )

إدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد

تحديد صف الطفل : ويكون بناء على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة

إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال

اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم

الإقرار والتعهد

والمعروف أن مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن 4 سنوات حتى 8 سنوات، فيما سيكون التركيز الأكبر على مراحل التعليم المبكر، من خلال توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، وذلك كخطوة أولى لمرحلة الإسناد.

وكانت ندى السماعيل، مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم أكدت في وقت سابق أمس على تغطية نسبة الأطفال من قائمة الانتظار للعام الحالي ستصل إلى 72% ، بنسبة زيادة في الالتحاق برياض الأطفال تصل إلى 50% بين العامين الدراسيين 1439/ 1440-1441هـ ، وأن نسبة الالتحاق الكلية في رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي ستصل إلى 21% بدلًا مما كانت عليه في العام المنصرم 17%، كما ستبلغ نسبة الطلاب المتوقع إسناد تدريسهم إلى المعلمات 13,5%، مشيرة إلى تحقيقها عائد وفر في التكلفة الكلية للمباني بلغ 2,080,582,585 مليار ريال بنسبة 91% بين تكلفة البناء وتكلفة الاستفادة من الشواغر والفراغات.