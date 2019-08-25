حساب المواطن يعلن موعد صرف الدعم

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حساب متابعات الخليج 365 يعلن موعد صرف الدعم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على موعد صرف الدفعة التالية من الدعم خاصة بعد تقديم موعد الدفعة السابقة.
وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار حول موعد الدفعة التالية: سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
وكان حساب متابعات الخليج 365 صرف الدفعة السابقة يوم 8 أغسطس الجاري قبل حلول عيد الأضحى المبارك ومن المقرر أن يتم إيداع دفعة الشهر التالي يوم 10 سبتمبر المقبل.
ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
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