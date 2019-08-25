شرطة الرياض تكشف لغز سرقة هواتف وأجهزة بقيمة 360 ألف ريال

2019-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت، بفضلٍ من الله، عن القبض على مقيم (مغربي الجنسية / في العقد الخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تسلله إلى مجمعين تجاريين للاتصالات أحدهما بحي اليرموك شرق العاصمة الرياض والآخر بحي الياسمين شمال العاصمة، والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية تقدر قيمتها بـ (٣٦٠.٠٠٠) ريال.

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وأضاف أنه تم التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت (٩٣.٠٠٠) ريال عُثر عليها بحوزته، وأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بما نُسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

وبيّن متحدث شرطة الرياض، أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.