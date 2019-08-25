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رسالة مهمة من الأحوال المدنية بشأن اختيار الأسماء أو الألقاب

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2019-08-25

رسالة مهمة من الأحوال المدنية بشأن اختيار الأسماء أو الألقاب

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وكالة الأحوال المدنية إلى اختيار أسماء نظامية بعيدة عن الألقاب أو العبارات أو الأسماء المركبة أو المخالفة للشرع؛ ليتم تسجيلها في السجلات.

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وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يجب أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب، إذ لا تسجل الأسماء التي ليست جزءاً من الاسم مثل “الشريف والسيد والحاج”.

وأضافت أنه لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا، ولا بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان، ومحمد خالد، ويُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبدالرسول وعبداللات.





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