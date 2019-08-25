- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رسالة مهمة من الأحوال المدنية بشأن اختيار الأسماء أو الألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رسالة مهمة من الأحوال المدنية بشأن اختيار الأسماء أو الألقاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وكالة الأحوال المدنية إلى اختيار أسماء نظامية بعيدة عن الألقاب أو العبارات أو الأسماء المركبة أو المخالفة للشرع؛ ليتم تسجيلها في السجلات.
وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يجب أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب، إذ لا تسجل الأسماء التي ليست جزءاً من الاسم مثل “الشريف والسيد والحاج”.
وأضافت أنه لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا، ولا بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان، ومحمد خالد، ويُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبدالرسول وعبداللات.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مهمة من الأحوال المدنية بشأن اختيار الأسماء أو الألقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.