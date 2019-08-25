واتساب يطرح ميزة جديدة تدعم الخصوصية

2019-08-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يعتزم تطبيق التراسل الفوري واتساب تقديم ميزة جديدة على مستوى الخدمات للمستخدمين من كافة أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة.

وخلال الوقت الحالي، يسعى التطبيق الأشهر على مستوى الدردشة والتراسل الفوري، لتقديم مزايا مختلفة للعديد من المستخدمين في الأسواق العالمية.

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ومن بين المميزات التي يراهن عليها واتساب في العالم، إعطاء المستخدم حق إطلاع الأصدقاء على حالته المكتوبة على حسابه في واتساب.

وتكفل هذه الميزة للمستخدمين إمكانية اختيار المجموعة التي يمكنها مشاهدة الحالة سواء كانت كتابات أو حتى حالة النشاط داخل التطبيق، وهو الأمر الذي يأتي في إطار دعم واتساب لسياسة الخصوصية.

ومن المتوقع أن تجد هذه الميزة إقبالًا كبيرًا في الأسواق العالمية، خاصة وأنها تمنح الجمهور ميزة جديدة تتعلق بالخصوصية، والتي يسعى العشرات من التطبيقات العالمية لتدعيمها.